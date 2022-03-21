Aydın'da nevruz etkinliklerinde PKK/ KCK propagandasına 1 tutuklama - Haberler

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Aydın'da nevruz etkinliklerinde PKK/ KCK propagandasına 1 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Burhan Ceyhan - Güncel
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Aydın'da nevruz etkinliklerinde PKK/ KCK propagandasına 1 tutuklama

AYDIN'da nevruz etkinliği öncesi ve sonrasında, terör örgütü PKK/ KCK propagandası yaptıkları belirtilen ve dün polis ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

AYDIN'da nevruz etkinliği öncesi ve sonrasında, terör örgütü PKK/ KCK propagandası yaptıkları belirtilen ve dün polis ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki nevruz etkinliğinin başlangıcı ve bitişine yönelik görüntülerin incelenmesi sonucu terör örgütü PKK/ KCK propagandası yapan kişileri tespit etti. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, terör örgütü propagandası yapan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ş. tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

Polis, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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