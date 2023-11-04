Aydın'da Nazilli Adliyesi'ne uzlaştırma başarı ödülü verildi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, dosyası olan tarafların anlaşmazlık ve uyuşmazlık yollarının çözümü için bir araya getirilmesinde ve anlaşmazlıkların çözülmesinde Türkiye geneli uzlaştırma rakamlarına göre en başarılı uzlaştırma bürosu olarak Adalet Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü. Ankara'da düzenlenen ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da katıldığı törenle uzlaştırmada başarılı olan adliyelere ödülleri verildi. Yılın başarı ödülünü alan Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu da Nazilli Adliyesi'nin başarı grafiğini daha da yükselterek Aydın'a büyük gurur yaşattı.

"Amaç yargıdaki yükü azaltmak"

Uyuşmazlıkların, alternatif çözüm yollarıyla adil, hızlı ve etkin biçimde son bulması amacıyla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda, 24 Kasım 2016 tarih ve 6763 sayılı Kanunla gerçekleşen değişiklik sonucu uzlaştırma kurumunun aktif hale getirilmesi ile başlanan süreçte başarılı çalışmalara imza atan Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, yargının iş yükünü önemli ölçüde azaltan zorunlu arabuluculuk çalışmaları ile büyük bir başarı elde etti. Bayındır Ortaokulu'na Uzlaşı Kütüphanesi yaptırma, köy okullarına kitap bağışları, depremzedelere erzak yardımı, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Mehmetçik Vakfı, TEMA Vakfı'na fidan bağışı gibi birçok kuruma bağış yapma, öğrencilerine kıyafet yardımı, hayvan barınağına mama yardımı gibi uzlaşmalarla sonuçlanan dosyalarda taraflar el sıkışarak mahkemeye gitmeden anlaştı.

"Başarıda emeği geçen herkese teşekkür edildi"

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Uzlaştırma müessesesinin daha da geliştirilmesi, ceza hukukunda ön ödeme, basit yargılama, seri muhakeme gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini ceza adalet sistemine uyarlanması gibi yine alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri dediğimiz hukukta arabuluculuk kapsamının daha da genişletilmesine yönelik çok önemli mevzuat değişiklikleri ve uygulamaları gerçekleştirilmişti. 2022 yılında Türkiye genelinde çıkarılan orana göre uzlaştırmaya tabi dosyaları uzlaşmayla sonuçlandırma yönünden büyük başarı elde eden Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığımız, cezada alternatif bir çözüm yolu olan uzlaştırma kurumuna sağladığı katkıdan ötürü ödüllendirilmiştir. Bu başarıda emeği geçen ve katkı sunan uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısına, uzlaştırma bürosunda görevli personele, uzlaştırmacılara, hoşgörülü ve adalete katkı sunan tüm Nazilli Halkı'na teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN