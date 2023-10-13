Aydın'da Narkotik Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde narkotik ekipleri tarafından takibe alınan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 13 parça halinde toplam 1 kilo 73 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesine narkotik ekipleri tarafından takibe alınan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanırken, şüphelilerin üstlerine ve evlerinde yapılan aramalarda 13 parça halinde toplam 1 kilo 73 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri Acarlar Mahallesi'ndeki E.S. (39), N.S. (35) ve S.B. (61) isimli 3 şüpheliyi takibe aldı. Bir süre takip ettikleri şüphelileri düzenledikleri operasyon ile yakalayan ekipler, şahısların üzerlerinde ve evlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 13 parça halinde toplam 1 kilo 73 gram esrar maddesi ele geçirildi. Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN