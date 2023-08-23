Aydın'da Narkotik Operasyonu: 2 Tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın'a bir araç ile uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını alan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Aydın-Muğla Karayolu'nda içerisinde 2 şüphelinin bulunduğu araca 'dur' ihtarında bulunuldu. Tüm uyarılara rağmen durmayan araç, polis otosuna da çarparak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu araç ekipler tarafından yakalandı. Araçta ve içerisindeki 2 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 201 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, E.K. ve S.M. isimli şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN