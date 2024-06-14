Aydın'da Mutfak Tüpü Patlaması: 1 Yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlamasıyla çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle mutfak duvarı yıkıldı ve yangın çıktı. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı ve yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Aydın'ın Çine ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlamasıyla çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Camızağılı Mahallesi'nde Davut Turgay'a ait tek katlı evin mutfağındaki tüp henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Patlamanın etkisiyle mutfak duvarı yıkıldı, yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangında evde bulunan Ayfer Turgay yaralandı.
Turgay, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahelesiyle söndürüldü.