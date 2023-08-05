Aydın'da Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkramı

Aydın'ın Germencik ve İncirliova ilçelerinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Germencik Belediyesi ve İncirliova Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere yoğun ilgi gösterildi.