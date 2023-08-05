Aydın'da Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkramı
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Aydın'ın Germencik ve İncirliova ilçelerinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Germencik Belediyesi ve İncirliova Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere yoğun ilgi gösterildi.
Aydın'ın Germencik ve İncirliova ilçelerinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.
Germencik Belediyesince geleneksel olarak düzenlenen aşure etkinliği, Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, vatandaşların etkinliğine gösterdiği ilgiden mutluluk duyduklarını söyleyerek, bereket, huzur ve sağlık dolu günlerde buluşmayı temenni etti.
İncirliova
İncirliova Belediyesi önünde düzenlenen aşure etkinliğine AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen ile vatandaşlar katıldı.
İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, geleneksel hale gelen etkinliğe katılanlara teşekkür etti.