Aydın'da Motosikletli 2 Polis Memuru Kaza Geçirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli iki polis memuru yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Denizli Bulvarı Forum Kavşağı'nda meydana geldi. İmam K. yönetimindeki 09 ABS 140 plakalı otomobil ile Yunus Timleri'ne ait 09 A 4866 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Asım Sekmen ile Ahmet Başaran isimli 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı polisler, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mert CONA / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı

Bomba iddia: Misillemeden korkan Netanyahu bakın hangi ülkeye kaçmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama

Netanyahu'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama
Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri

Olası bir savaşı kim kazanır? İşte iki ülkenin askeri güçleri
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı

İsrail, İran'ı vurmak için kullanıyordu! 3 ülke hava sahasını kapattı
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
Gazze için yürüyenlere Mısır'da müdahale! HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı

HÜDA Par Milletvekili Mısır'da başından yaralandı
Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar

Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.