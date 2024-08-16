Aydın'da motosikletle otomobil çarpışması: 1 kişi hayatını kaybetti
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletle otomobil çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada, motosiklet sürücüsü yola savrularak yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Y.E.G idaresinde 09 UG 471 plakalı otomobil, Söke-Milas kara yolu Muradiye Kavşağı'nda, Yüksel Koyuncu'nun (48) kullandığı 09 AFH 399 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, yola savrulan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Acı haberi alan Koyuncu'nun yakınları kaza yerinde gözyaşı döktü.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.