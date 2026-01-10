Aydın'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde yaya yolundan geçmek isteyen vatandaşlara yol vermek için duran motosiklete çarpan otomobil sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Adnan Menderes Bulvarı'nda M.T. idaresindeki 09 HP 427 plakalı motosiklet, yaya yolundan karşıya geçmek isteyen vatandaşlara yol vermek için durdu. Bu esnada T.B. yönetimindeki 20 ANC 237 plakalı otomobil, motosiklete çarptı.
Savrulan motosiklet, bir yayaya çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.T. Aydın Devlet Hastanesine, yaya H.Ç. ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü T.B, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.