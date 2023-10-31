Aydın'da motosiklet yangını: Motosiklet demir yığınına döndü

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir motosiklette çıkan yangın sonucunda motosiklet tamamen yanarak demir yığınına döndü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda seyir halindeki motosiklette çıkan yangın panikletirken, motosiklet demir yığınına döndü.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 CBD 59 plakalı motosiklette seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla motosikletten inen sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yanan motosiklete müdahale ederek söndürdü. Yangında motosiklet tamamen yanarak demir yığını haline geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN