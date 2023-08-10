Aydın'da motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet önünde aniden dönüş yapan otomobile çarparken, kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet önünde aniden dönüş yapan otomobile çarparken, kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Aydın Caddesi Bölge Trafik İstasyonu yanında meydana geldi. Şehir merkezinden OSB Kavşağı yönüne giden 27 AJZ 797 plakalı otomobil yoldaki kavşaktan dönüş yapmak için manevra yaptı. Bu sırada arkasından gelen seyir halindeki 09 YG 345 plakalı motosiklet otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN