Aydın'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 3 Çocuk Yaralandı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir motosikletin otomobille çarpışması sonucunda 3 çocuk yaralandı. Olayda motosiklette bulunan 11, 15 ve 16 yaşlarındaki çocuklar, kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde motosikletin otomobille çarpması sonucu 3 çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.Ö'nün (18) idaresindeki 09 H 0210 plakalı otomobil, Ataköy Mahallesi'nde gece saatlerinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 ANA 638 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki M.K. (11), N.K. (16) ve R.G. (15) yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan M.K. ve R.G. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Otomobil sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı.