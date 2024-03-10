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Aydın'da motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tur otobüsü şoförü ise gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Denizli'den Aydın istikametine giden S.Y. (55) idaresindeki 18 EA 009 plakalı tur otobüsü, Polis Okulu Kavşağı yakınlarında Mehmet Andaç'ın (76) kullandığı 09 R 2658 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yola savrularak başını refüje çarpan Andaç ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Andaç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tur otobüsü şoförü S.Y, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Nazilli Aydın Trafik Kazaları Hukuk Yaşam Güncel Haberler

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