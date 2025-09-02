Aydın'da Motosiklet Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Nazilli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücünün refüje çarpması sonucu 42 yaşındaki Ferudun Bayan hayatını kaybetti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Aydın-Denizli kara yolunda seyreden Ferudun Bayan'ın (42) kullandığı 09 ARC 258 plakalı motosiklet, Dallıca Mahallesi'nde refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Bayan hayatını kaybetti.
