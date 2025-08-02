Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

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Aydın'da meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı motosiklet bariyerlere çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası-Söke kara yolunda 09 ABL 824 plakalı motosiklete, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

Bunun üzerine motosiklet bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
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