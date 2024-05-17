Üye Girişi
Haberler

Aydın'da motosiklet kazası: Sürücü süs havuzuna düşerek hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, aydınlatma direğine çarptıktan sonra süs havuzuna düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletle aydınlatma direğine çarptıktan sonra süs havuzuna düşen sürücü öldü.

İsabeyli Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin bahçesinde Adem Karataş'ın (40) kullandığı 09 R 8718 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savurulan sürücü Karataş, süs havuzuna düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Karataş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Karataş'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Jandarma Nazilli Aydın Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

 İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen 'Yalancılar' sesiyle irkildi

İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen "Yalancılar" sesiyle irkildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title