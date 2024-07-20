Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile ATV çarpıştıktan sonra kamyonun altına savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada diğer araç sürücüleri ise jandarma karakoluna götürüldü.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde, ATV ile çarpıştıktan sonra kamyonun altına savrulan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Musa Ulaş (23) idaresindeki 09 AEB 29 plakalı motosiklet, Feslek Mahallesi'nde N.Y.E'nin (30) kullandığı ATV ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Ulaş, aynı istikamette seyreden G.E. (43) yönetimindeki 20 AGB 705 plakalı kamyonetin altına savruldu.
Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Ulaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada G.E. ile N.E.Y. ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.