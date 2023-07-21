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Aydın'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı. Motosiklet, tüp taşıyan bir kamyona arkadan çarptı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin kamyona çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. yönetimindeki 48 AL 922 yönetimindeki motosiklet, Engin Y. yönetimindeki 09 S 6524 plakalı tüp taşıyan kamyona arkadan çarptı. Söke-Milas karayolu üzerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparken, Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Aydın Güncel Haberler

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