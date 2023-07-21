Aydın'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı. Motosiklet, tüp taşıyan bir kamyona arkadan çarptı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.