Aydın'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
S.B. idaresindeki 35 BPP 421 plakalı motosiklet, Denizli Bulvarı'nda, M.A. idaresindeki 09 AFZ 678 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile motosiklette bulunan Z.A. yaralandı.
Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.