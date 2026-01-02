Haberler

Efeler'de kayan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Efeler ilçesinde buz tutan su birikintisi nedeniyle devrilen motosiklette 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

O.Ö'nün kullandığı 09 ASC 416 plakalı motosiklet, Ata Mahallesi'nde buz tutan su birikintisinin üzerinden geçtiği sırada kayarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile A.T.E. ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı terörist ailesini de tehdit etmiş

3 polisimizi şehit eden teröristin cenazesini kimse almayacak
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi

Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
Arda Güler için çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Arda için çılgın teklif