Efeler'de kayan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Efeler ilçesinde buz tutan su birikintisi nedeniyle devrilen motosiklette 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
O.Ö'nün kullandığı 09 ASC 416 plakalı motosiklet, Ata Mahallesi'nde buz tutan su birikintisinin üzerinden geçtiği sırada kayarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile A.T.E. ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel