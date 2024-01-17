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Aydın'da motosiklet kazası: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu ağır yaralanan genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kamyonla çarpışan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mehmet Uşan (19) idaresindeki 09 E 6970 plakalı motosiklet, karşı şeritten gelen L.K'nin kullandığı 09 Y 5899 plakalı kamyonla Madran Mahallesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Uşan, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Uşan, vefat etti.

Kaynak: AA / Güncel

Bozdoğan Aydın Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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