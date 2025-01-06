Aydın'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 20 yaşındaki sürücü D.B. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüsü yolundaki varyantta ilerleyen D.B. (20) idaresindeki 20 AOZ 476 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada D.B. yaralandı.
Yaralı, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.