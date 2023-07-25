Aydın'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde motosiklet çaldıkları suçlamasıyla yakalanan 2 kişi, cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Akbük Mahallesi'nde motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklandı, motosiklet sahibine teslim edildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde motosiklet çaldıkları suçlamasıyla yakalanan 2 kişi, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Akbük Mahallesi'nde motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi belirledi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklandı, motosiklet sahibine teslim edildi.