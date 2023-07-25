Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Didim ilçesinde motosiklet çaldıkları suçlamasıyla yakalanan 2 kişi, cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Akbük Mahallesi'nde motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklandı, motosiklet sahibine teslim edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde motosiklet çaldıkları suçlamasıyla yakalanan 2 kişi, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Akbük Mahallesi'nde motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklandı, motosiklet sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

JASAT Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title