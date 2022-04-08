Aydın'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı
AA - Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'ın Germencik ilçesinde motosiklet çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde motosiklet çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.
Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Olayla ilgili gözaltına alınan O.Y. (25), işlemlerinin ardından sevk edildiği Germencik Adliyesinde tutuklandı.
AA / Necip Uyanık - Güncel