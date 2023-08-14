Aydın'da Motosiklet Hırsızları Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet çalan 2 şüpheli şahıs trafik polisinin dikkatinden kaçamadı. Film sahnelerini andıran kovalamacanın ardından şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Olay, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motorize trafik ekibi, denetimlerini gerçekleştirdiği esnada plakası katlanmış halde olan şüpheli motosikleti durdurmak istedi. O esnada polisi gören şüpheliler, kaçmaya başladı. 'Dur' ihtarına uymayan 2 şüpheli, önce otoban kavşağında ters yöne girdi, ardından Galericiler Sitesi içerisine daldı. Motorize trafik polisinden kaçmak için manevralar yapmaya çalışan şüpheliler, kaza yaparak yaralandı. Motosikleti bırakarak kaçmaya çalışan 2 şüpheli, çitlerden atlayarak AFAD binasının bahçesine girdi. Polis ekipleri gelene kadar AFAD binası içerisindeki soyunma odasına saklanan 2 kişi, ekiplerin takibiyle kıskıvrak yakalandı.

Yapılan kontrollerinde H.A. ve E.Ö. olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alınırken, motosikleti olaydan bir saat önce İstiklal Mahallesi'nden çaldıkları öğrenildi. Muhafaza altına alınan motosiklet sahibine ulaşılarak teslim edilirken, 1 saat önce çalınan motoruna kavuşan yaşlı adam polislere sarılarak teşekkür etti.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN