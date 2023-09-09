Aydın'da Motosiklet Hırsızı Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir motosikletin çalınması olayının şüphelisi jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin ayrıca uyuşturucu kullanmak suçundan arandığı belirlendi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, Nazilli ilçesi Dallıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsa ait motosiklet, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı. Olayın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık şüphelisinin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan kamera incelemesi ve teknik imkanlar kullanılarak yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili M.B. isimli şüpheli tespit edildi. isimli şüpheli şahıs tespit edildi. Harekete geçen jandarma ekipleri şüpheli şahsı, Dallıca Mahallesi'nde çalıntı motosiklet ile birlikte yakalandı.

Şüphelinin yapılan incelemesinde ayrıca uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli M.B. hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN