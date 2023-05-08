Üye Girişi
Haberi Paylaş
Aydın'da motosiklet çaldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'da motosiklet çaldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İsabeyli Mahallesi'nde bir motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki iş yeri ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdiği öne sürülen M.T. ile Ş.O.K'u gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Motosiklet ise bulunamadı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Motosiklet Nazilli Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title