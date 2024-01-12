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Aydın'da motosiklet çalan zanlı tutuklandı

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Aydın'ın Çine ilçesinde bir motosikletin çalınması olayıyla ilgili olarak şüpheli tutuklandı. Şüphelinin daha önceki suçlardan hapis cezası olduğu belirlendi.

Aydın'ın Çine ilçesinde motosiklet çalan zanlı tutuklandı.

Çine Asayiş Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hamitabat Mahallesi'nde motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yakalanan şüpheli N.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. N.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin farklı suçlardan toplamda 23 yıl 1 ay 16 gün kesilmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Öte yandan, motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Aydın Güvenlik Ceza Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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