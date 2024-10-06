Aydın'da Motorlu Araç Kazası: 2 Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Germencik ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, Ömerbeyli mevkisinde gerçekleşti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
T.E'nin kullandığı 09 ANP 033 plakalı hafif ticari araç, Ömerbeyli mevkisinde Halil İbrahim Taşdemir'in kullandığı 45 AAF 809 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu.
Haber verilmesiyle bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki Asuman Esen hayatını kaybetti.