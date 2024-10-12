Aydın'da Minibüsün Traktöre Çarpması: 1 Ölü, 3 Yaralı
Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, minibüsün traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde minibüsün traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Denizli'den Aydın istikametine giden D.A.Ö'nün (82) kullandığı 20 NN 459 plakalı minibüs, Savcıllı Mahallesi'nde aynı yönde seyreden G.Ç.( 37) idaresindeki traktöre çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Minibüste bulunan Ulviye Öztürk'ün (69) hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücüler ile traktördeki H.Ç, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.