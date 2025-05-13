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Aydın'da Minibüsün Çarpması Sonucu İşçi Hayatını Kaybetti

Aydın'da Minibüsün Çarpması Sonucu İşçi Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Efeler ilçesinde otoyol yapımında çalışan bir işçi, geri manevra yapan servis minibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, minibüsün çarptığı işçi hayatını kaybetti.

Dalama Mahallesi'nde, otoyol yapımında çalışan işçileri almaya gelen H.İ.D. (52) idaresindeki 09 APH 348 plakalı servis minibüsü, geri manevra yaptığı sırada işçilerden Naki Yılmaz'a (60) çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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