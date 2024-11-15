Aydın'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı
Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 09 P 8071 plakalı minibüs, Baklaköy Başçayır Mahallesi yolunda M.K'nin kullandığı 09 FL 837 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile minibüsteki 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.