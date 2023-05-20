Aydın'da minibüs ve kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralananlar hayati tehlike taşımıyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, E.Y'nin kullandığı 09 P 1526 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Şehit Fehmi Şahin Kavşağı'nda, M.G. idaresindeki 07 TDC 04 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, 9 tarım işçisi yaralandı.
Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel