Aydın'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı
Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumu iyi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Tellidede Mahallesinde R.A. idaresindeki 09 M 0094 plakalı minibüs ile A.A.Ö. yönetimindeki 09 ARZ 849 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile minibüsteki 10 yolcu yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
