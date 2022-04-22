Aydın'da milattan önceki döneme ait mühür ve heykelcikler ele geçirildi

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'da düzenlenen operasyonda milattan önce 4000'li yıllara ait olduğu değerlendirilen mühür ve heykelcikler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu belirtilen mühür, madalyon, gümüş ve bronz sikke ile kartal başı ve kadın heykelcikleri bulundu.

Yapılan incelemede mühür ve heykelciklerin Mezopotamya bölgesine ve milattan önce 4000'li yıllara ait olabileceği belirlendi.

Ruhsatsız tabanca ile mermi de bulunan operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.