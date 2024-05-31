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Aydın'da midibüsün yolcu minibüsüne çarpması sonucu 17 kişi yaralandı

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Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen kazada, midibüsün yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

AYDIN'ın Çine ilçesinde midibüsün, yolcu minibüsüne arkadan çarptığı kazada, 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Aydın Muğla kara yolu, Dorumlar Mahallesi Karatepe mevkiinde meydana geldi. Çine ilçesinden Efeler'e yolcu taşıyan Ahmet Öz yönetimindeki 09 M 4712 plakalı yolcu minibüsüne arkadan gelen 48 AAJ 819 plakalı midibüs çarptı. Kazada, sürücülerle birlikte 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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