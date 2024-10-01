Aydın'da Midibüs ve Minibüs Çarpıştı: 15 Yaralı
Sultanhisar ilçesinde, işçileri taşıyan midibüs ile minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmamakta.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde işçileri taşıyan midibüs ile minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
Atça Mahallesi'nde fabrikalara işçi götüren Ekrem T'nin kullandığı 09 P 8209 plakalı midibüs ile Mustafa B yönetimindeki 09 P 8208 plakalı minibüs, trafik ışıklarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerin de olduğu 15 kişi yaralandı.
Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.