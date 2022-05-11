Mazgal hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobille mazgal hırsızlığı yaptığı belirlenen şüphelilerden biri gözaltına alındı.

Caferli Mahallesi'nde bir inşaatın önünden mazgalların çalınması üzerine, jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, mazgalların çalınmasında kullanılan otomobilin V.G'ye ait olduğunu belirledi.

Şüpheli V.G. gözaltına alındı. V.G'nin suç ortağı olduğu iddia edilen diğer şüphelinin yakalanması için çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin yerdeki mazgalları çıkarıp, içinde sürücünün bulunduğu otomobilin bagajına yüklemesi yer alıyor.

AA / Güncel