Aydın'da Marangoz Atölyesinde Yangın: Bir Otomobil Hasar Gördü

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangında bir otomobil de hasar gördü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında marangoz atölyesi ve otomobilde hasar meydana geldi.