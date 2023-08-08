Aydın'da Makilik ve Zirai Alanda Yangın Çıktı

Aydın'ın Didim ilçesindeki makilik ve zirai alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangına müdahale ediyor.

Aydın'ın Didim ilçesindeki makilik ve zirai alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Mavişehir mevkiindeki makilik ve zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor. - AYDIN