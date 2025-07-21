Aydın'da Makilik Alanda Yangın Söndürüldü

Aydın'da Makilik Alanda Yangın Söndürüldü
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Nazilli ilçesindeki makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, 10 dönümlük alanı etkilerken, bir kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Beğerli Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 5 helikopter, 2 uçak ve 6 arazözle müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 10 dönümlük alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yangına ilişkin yürütülen soruşturmada Y.K. (22) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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