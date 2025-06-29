Aydın'da Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında 20 hektarlık alan zarar gördü.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yazıkent Mahallesi'nin üst kısmındaki alanda dün çıkan yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca devam etti.
Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
Yangında 20 hektarlık alan zarar gördü.
Yazıkent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına karadan müdahalenin yanı sıra 5 helikopter ve 4 uçak da destek vermişti.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel