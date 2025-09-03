Aydın'da Makilik Alanda Yangın Çıktı

1) AYDIN'DA MAKİ YANGINI

AYDIN'ın Söke ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Söke ilçesi Sazlı Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.