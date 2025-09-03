Haberler

Aydın'da Makilik Alanda Yangın Çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde makilik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Söke ilçesi Sazlı Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
