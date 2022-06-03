Aydın'da kuvvetli rüzgar ağaçları kökünden söktü - Haberler

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Aydın'da kuvvetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

Demirören Haber Ajansı - Burhan Ceyhan - Güncel
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Aydın'da kuvvetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

AYDIN'ın Nazilli ve Efeler ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, ağaçları kökünden söküp devirirken, evlerin de çatıları uçtu.

AYDIN'ın Nazilli ve Efeler ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, ağaçları kökünden söküp devirirken, evlerin de çatıları uçtu.

?Nazilli ve Efeler ilçesinde saat 20.00 sıralarında yağmurla birlikte etkili olan rüzgar caddelerde bulunan ağaçlarını kökünden sökerek devirdi. Birçok ağacın ise kırılan dalları yola savruldu. Rüzgar evlerin çatılarında bulunan sac kaplamaları da yerinden sökerek metrelerce uzağa savurdu. Devrilen ağaçlar ve kırılan dallar nedeniyle trafikte kısa süreli aksamlar oluştu. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ağaçları keserek temizleme çalışması yaptı. Ağaç dallarının üzerine düştüğü 3 otomobilde de hasar oluştuğu belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

Nazilli Efeler Aydın Güncel Haberler

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