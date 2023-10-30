Aydın'da Kurusıkıdan Gerçeğe Dönüştürülen Silah Ele Geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye faaliyeti sırasında bir şahsın belinden çıkarıp otluk alana sakladığı kurusıkıdan gerçeğe dönüştürülen silah ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye faaliyeti sırasında bir şahsın belinden çıkarıp otluk alana sakladığı kurusıkıdan gerçeğe dönüştürülen silah ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Sazlı Mahallesi'nde devriye faaliyeti gerçekleştiren ekipler şüpheli bir şahsın kendilerini görünce belinden bir şey çıkartarak otluk alana sakladığını fark etti. Şüpheli şahıs İ.K. kıskıvrak yakalanırken, otluk alanda yapılan aramalarda saklanılan malzemenin 1 adet seri numarası silinmiş kurusıkıdan gerçeğe dönüştürülen tabanca olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN