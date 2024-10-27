Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Kurtlar, Keçi Çobanlarının En Büyük Kâbusu Oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın dağlarında artan kurt sayıları, 33 yıldır keçi çobanlığı yapan İbrahim Kundak'ın keçilerine saldırarak büyük zarar vermeye başladı. Kundak, bir yılda 110 hayvanını kaybettiğini belirtti ve yetkililerden yardım istedi.

Dağlardaki kurtlar, keçi çobanlarının en büyük kabusu oldu

Keçi çobanı Kundak: "Bir yılda 110 hayvanım gitti, canımızdan bezdik"

AYDIN - Son yıllarda Aydın'ın dağlarında artan kurt sayıları, keçi çobanlarının kabusu olmaya başladı. 33 yıldır dağlarda keçi otlattığını ve daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını belirten keçi çobanı İbrahim Kundak; "Bir yılda 110 hayvanım gitti, canımızdan bezdik" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı kırsal Dağyeni Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki İbrahim Kundak, yaklaşık 33 yıldır keçi çobanlığı yapıyor. Keçilere adeta aşık olduğunu söyleyen ve işini ilk günkü heyecanla yapan Kundak, her geçen gün sayıları azalan keçi çobanlarının son yıllardaki en büyük sorununun kurtlar olduğunu söyledi. Aydın'ın dağlarında otlattığı keçilerinin kurt sürülerinin hedefi haline geldiğini belirten Kundak, eskiden böyle bir sorunun olmadığını ancak son yıllarda kurt sürülerinin ortaya çıktığını ifade etti. Sürekli hayvanlarının kurt saldırısına maruz kaldığını ve ciddi telefiyet verdiğini ifade eden Kundak, şuan en büyük sıkıntılarının kurt olduğuna dikkat çekerek yetkililerden yardım istedi.

"Ahırdan çıkamaz olduk"

Kurt sıkıntısından dolayı keçilerini ahırda tutmak zorunda kaldıklarını ifade eden keçi çobanı İbrahim Kundak; "Bizim bir kurt olayımız var. Kurt salıyorlar galiba. Benim burada geçen seneden beri yaklaşık 110 hayvanım gitti. 5-6 tane geliyor 2-3 güne bir çok zarar veriyor. Ben bile bu yüzden satmaya karar vermiştim. Çocuklarımın sayesine kaldım. 'Bir kurt için keçi satılmaz' dediler. Canımıza tak etti. Buna da bir önlem alınsa çok iyi olur. Kurt, çok fazla başımızın belası. Çakal, bir tane yer gider ama bu öyle değil. Bir geliyor 5-6 tane çarpıyor. Çarpıp bırakıyor birde. Biz ahırdan çıkamaz olduk. Bu keçinin aslında ahıra girmemesi lazım. Dağ geniş olduğu için önünden gitsen arkadan alıyor, arkadan gitsen yandan alıyor. Mutlaka alıyor yani. Kurtlardan dolayı sıkıntımız büyük. Birkaç kez gördüm, tek gördüm. Sürü halinde görmedim ama aynısı mı ayrı ayrı mı bilmiyorum. 110 tane hayvan verdim ben. Genelde sütlü keçileri daha fazla yiyor. Nerde can damar hayvan var onlar gidiyor. Ben 33 senedir bu dağlardayım. Hiç burada bir kurt, canavar yoktu. Şimdi aşağıdaki halka yolunda arabaya sırtlan çarpıyor. Buralarda şimdi sırtlan da var kurt da. Benim şuan 17 tane daha hayvanım yok. Ölüsü dirisi yok. Ne olduğunu bildiğimiz yok yani. Belki onlar da gitti" diyerek yetkililerin kurt sorununa bir çare bulunmasını istedi.

Aydın'da Kurtlar, Keçi Çobanlarının En Büyük Kâbusu Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER - Güncel

Yerel Haberler 3-sayfa Güncel Yaşam Aydın Tarım Çevre Doğa

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Çık artık Bahçeli'yi sözcü kılma, ne diyorsan sen söyle

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

 Şenyaşar ve Yıldız aileleri arasındaki 6 yıllık husumet üst düzey siyasilerin katıldığı yemekle son buldu

Şanlıurfa'da iki ailenin 6 yıllık husumetini bitiren barış töreni

 Avrupa'da 'Atatürk' rahatsızlığı! Filmi, gösterime saatler kala engellediler

Avrupa'da "Atatürk" rahatsızlığı! Filmi, gösterime saatler kala engellediler
Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı ve amblemi belli oldu

Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı ve amblemi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica- Rio Ave maçı ne zaman? Benfica- Rio Ave maçı saat kaçta, şifresiz mi? FENERBAHÇE- BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe- Bodrum FK maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki var mı? ŞİRESİZ İZLE! Amedspor - Pendikspor maçı kaç kaç bitt? Amedspor - Pendikspor maç özeti! Beşiktaş Genel Kurulu'nda ne oldu? Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga mı çıktı? ARSENAL- LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE! Arsenal- Liverpool maçı ŞİFRESİZ Mİ, hangi kanalda? 29 Ekim'de emekliye 5 BİN TL ikramiye var mı? Emekli ikramiyesi verilecek mi? Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! ATV 27 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleme linki! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! 27 Ekim Bein Sports kesintisiz, HD, donmadan canlı yayın izleme linki! Fenerbahçe-Bodrumspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe- Bodrumspor maçı şifresiz mi? Fenerbahçe muhtemel 11' Fenerbahçe- Bodrum FK maçı muhtemel 11'leri (Maç kadrosu) 28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim'de okullar kapalı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.