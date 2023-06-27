Aydın'da Kurban Bayramı Trafik Denetimi

Aydın'da jandarma ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla havadan ve karadan trafik denetimi yaptı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Aydın-Denizli ve Aydın-Muğla kara yollarının geçtiği Nazilli, Efeler, Bozdoğan, Söke ve Kuşadası ilçelerindeki uygulama noktalarında araçları kontrol etti. Jandarma Filo Komutanlığı'ndan havalanan bir helikopter de denetimlere havadan destek verdi. Denetimlerde 1350 araç kontrol edildi, kural ihlali yapan 22 sürücüye ceza kesildi, 1 araç trafikten men edildi. Çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.