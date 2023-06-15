Aydın'da Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılığına karşı bilgilendirme yapıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılığına karşı bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kurban Bayramı'na sayılı günler kala çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler hayvan çiftliklerini kontrol ederek vatandaşları hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılığı başta olmak üzere ilgili konularda uyardı. Jandarma ekipleri, Sultanhisar Kavaklı Mahallesi'nde, Söke Özbaşı, Doğanbey Mahallelerinde, İncirliova Osmanbükü, Yazıdere, İkizdere, Karabağ Mahallelerinde, Koçarlı Cincin, Büyükdere Mahallelerinde ve Didim'de bulunan hayvan çiftlikleri, aile işletmeleri ve çiftçileri başta hayvan hırsızlığı, dolandırıcılık, 2023 yılı otlatma planı konularında bilgilendirme yapmak ve alınabilecek tedbirleri yerinde görmek amacıyla hayvan çiftlikleri ve çiftçileri ziyaret etti. Kamera kurulumu ve Kurban Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle meydana gelebilecek hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirme yapan ekipler, meydana gelen olaylarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması konusunda gerekli uyarılarda bulundu. - AYDIN