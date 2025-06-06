Aydın'da Kurban Bayramı'nda 48 Kişi Yaralandı

Aydın'da Kurban Bayramı'nda 48 Kişi Yaralandı
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Aydın'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken kendini yaralayan 48 kişi hastanelere başvurdu. Çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırılan bu kişiler tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

AYDIN'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan 48 kişi hastanelere başvurdu. Aydın'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde aldıkları kurbanlıkları kesmek isteyenler, sabahın erken saatlerinde kesim alanlarına gitti. Bazı kişiler, kurbanlıkları keserken hayvanların darbeleriyle ya da kesici aletlerle kendilerini yaralayıp hastanelik oldu. Kendi imkanlarıyla ya da ambulansla hastaneye kaldırılan 48 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Efeler ilçesinde kurban keserken bıçakla elinden yaralanan Kinyaz Batur, "7'nci kurbanı kestim. 8'inci biraz hızlı oldu. Büyükbaş kesiyordum. Biraz acele ettik. Normalde çok dikkatli bir kasabım" dedi.

Haber-Kamera: Mert CONA/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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