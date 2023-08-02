Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İl Birincileri Belli Oldu

Güncel Haberler

Aydın merkez ve ilçelerdeki Kur'an Kursları'nda eğitim gören öğrencilerin katılımıyla düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda il birincileri belirlendi. Yarışmaya katılan öğrencileri ve öğreticileri tebrik eden İl Müftüsü Güneş, başarılar diledi.

Aydın merkez ve ilçelerdeki Kur'an Kursları'nda eğitim gören öğrencilerin katılımıyla düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda il birincileri belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Kur'an Kurslarına katlımı arttırmak, Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okumayı teşvik etmek amacıyla yarışmalar düzenleniyor. Bu çerçevede Aydın İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda Kur'an Kurslarında okuyan öğrencilere yönelik 'Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma' yarışması yapıldı. Aydın merkez ve ilçelerde eğitim gören Kur'an Kursu öğrencilerinin katıldığı yarışmada kız öğrenciler kategorisinde; Efeler Gülistan Kız Kur'an Kursu öğrencisi Hayrunnisa Dumrul, Erkek öğrenciler kategorisinde de Nazilli Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Murat Özdemir birinci oldu. Yarışmaya katılan öğrencileri ve öğreticileri tebrik eden İl Müftüsü Güneş, yarışma sonunda öğrencileri ödüllendirerek başarılar diledi. İl birincisi olan öğrenciler 14 Ağustos tarihinde Uşak İl Müftülüğü'nde yapılacak olan bölge finaline katılacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Güneş Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title