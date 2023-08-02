Aydın'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İl Birincileri Belli Oldu

Aydın merkez ve ilçelerdeki Kur'an Kursları'nda eğitim gören öğrencilerin katılımıyla düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda il birincileri belirlendi. Yarışmaya katılan öğrencileri ve öğreticileri tebrik eden İl Müftüsü Güneş, başarılar diledi.

Aydın merkez ve ilçelerdeki Kur'an Kursları'nda eğitim gören öğrencilerin katılımıyla düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda il birincileri belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Kur'an Kurslarına katlımı arttırmak, Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okumayı teşvik etmek amacıyla yarışmalar düzenleniyor. Bu çerçevede Aydın İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda Kur'an Kurslarında okuyan öğrencilere yönelik 'Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma' yarışması yapıldı. Aydın merkez ve ilçelerde eğitim gören Kur'an Kursu öğrencilerinin katıldığı yarışmada kız öğrenciler kategorisinde; Efeler Gülistan Kız Kur'an Kursu öğrencisi Hayrunnisa Dumrul, Erkek öğrenciler kategorisinde de Nazilli Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Murat Özdemir birinci oldu. Yarışmaya katılan öğrencileri ve öğreticileri tebrik eden İl Müftüsü Güneş, yarışma sonunda öğrencileri ödüllendirerek başarılar diledi. İl birincisi olan öğrenciler 14 Ağustos tarihinde Uşak İl Müftülüğü'nde yapılacak olan bölge finaline katılacak. - AYDIN